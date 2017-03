Vrouwen toch welkom als lid van traditionele Schotse golfbaan Muirfield

Muirfield, home of the Honourable Company of Edinburgh Golfers, behoort tot de traditionele golfclubs van Groot-Brittannië. Wie een rondje wil spelen, moet 220 pond (275 euro) neerleggen. De club werd officieel in 1891 opgericht, maar de geschiedenis gaat terug tot diep in de 18de eeuw. Veel conservatieve leden vonden aanvankelijk dat de veranderingen langzaam moeten worden doorgevoerd en vreesden het 'langzame spel van vrouwen op de baan'.



Directeur Martin Slumbers van de R&A was verheugd met de uitslag van de tweede stemming:'Muirfield neemt een belangrijke plek in de geschiedenis van het Brits Open in en wij vinden het van wezenlijk belang dat vrouwen lid kunnen zijn van alle golfclubs die ons toernooi organiseren.'