Vrouw versus man in de sport: wisselend succes

In 1973 keken wereldwijd tientallen miljoenen televisiekijkers naar het tennisduel dat was geafficheerd als de Battle of the Sexes: tussen Wimbledonkampioen Billie Jean King (29) en de uitgerangeerde voormalig topspeler Bobby Riggs (55). Riggs had een eerdere wedstrijd tegen Margaret Court eenvoudig gewonnen), maar verloor van King in drie sets (6-4, 6-3, 6-3). Zij ging niet in op uitnodigingen om vaker tegen mannen te spelen.