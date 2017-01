Voormalig manager van Thomas Dekker naar de rechter om biografie

In de biografie doet Dekker tot in de kleinste details uit de doeken hoe hij zich liet verleiden tot seks, drugs en doping. Daarbij noemt hij veel oud-collega's bij naam en toenaam. Over een etentje met Hanegraaf en zijn ouders schrijft Dekker: 'Het was alsof Jacques mijn ouders om toestemming vroeg (om mij aan de doping te helpen, red.).'



Verderop in het boek: 'Als ik de lobby van het hotel binnenkom, zitten Fuentes (beruchte dopingarts, red.) en Hanegraaf al op me te wachten. (...) Als hij uitlegt welke vormen van doping hij kan regelen, schakelt hij over in het Spaans. Dat spreek ik niet, maar Jacques wel.'



In de Volkskrant noemde de voormalig wielermanager de passages eerder al 'onzin'. 'Wat een fantast. Ik spreek geen Spaans. Ik heb die hele Fuentes nooit ontmoet.'