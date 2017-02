Voor Barcelona trad deze week de duisternis in

Uitgerekend in de lichtstad trad deze week voor Barcelona de duisternis in. Een dwaaltocht door het Bois de Boulogne in Parijs liep fataal af. Maar betekent de 4-0-nederlaag tegen het ontketende Paris St. Germain ook het einde van een tijdperk?



De Cup met de Grote Oren blijft dit jaar in elk geval buiten het bereik van de Catalaanse grootmacht. Op Valentijnsdag werd Barcelona in rouw gedompeld. Zelf het vermaarde MSN-trio, Messi, Suaréz en Neymar, oftewel de tridente, kreeg in het bomvolle Parc des Princes geen poot aan de grond. Eenrichtingsverkeer was het resultaat.