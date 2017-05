Volleybalfinales eindigen in anticlimax dankzij mislukt nieuw format

Ik neem het iedereen in het Nederlandse volleybal kwalijk dat we hiermee hebben ingestemd Lycurgus-trainer Arjan Taaij

De mannen van Lycurgus volgden hetzelfde scenario. Ze hadden Orion vorige week in de Groningse Martini Plaza met 3-1 verslagen en hoefden zondag in Doetinchem slechts twee sets te winnen. Na twee spannende sets (29-27, 25-22) was het vervolg een karikatuur: 20-25, 25-19. 'Ik neem het iedereen in het Nederlandse volleybal kwalijk dat we hiermee hebben ingestemd', zegt Lycurgus-trainer Taaij.



Nevobo-directeur Guido Davio verwijst naar het overleg met de clubs in 2016, toen een meerderheid instemde met dit concept. Een belangrijk argument was dat diverse omroepen niet wekenlang wilde wachten tot de kampioen eindelijk bekend zou worden.