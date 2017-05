Volleybaldames kennen vliegende start in WK-kwalificatie tegen Denemarken

We zullen tijd nodig hebben om goed op elkaar ingespeeld te raken. Maar de eerste indrukken zijn positief aanvoerder Maret Grothues

'We hadden met Guidetti een acteur langs de kant, een theatraal persoon. Het was ook zijn kwaliteit, nu hebben we een ingetogen coach. Morrison is wel direct in zijn aanwijzingen, hij heeft zoveel verstand van volleybal. Alles wat hij zegt is onderbouwd met statistieken. We krijgen andere prikkels, snelheid staat ook centraal in de krachttrainingen.



'Je wil snel zijn. Snel van de grond, snel omhoog. Snel naar de bal toe. Daar hebben Morrison en de fitnesstrainers perfecte oefeningen voor. We zullen tijd nodig hebben om goed op elkaar ingespeeld te raken. Maar de eerste indrukken zijn positief.'