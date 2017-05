Volksverhuizing Ajacieden in volle gang: 'Iedereen zwaait naar elkaar'

Naam: Martijn van den Hengel en zijn zoon Stijn

Vervoer: Vliegtuig ('gratis tickets via mijn baas')

Voorspelling: 3-1.



Het leven van de 14-jarige Stijn van den Hengel staat sinds vanochtend op z'n kop. Tot een uur of acht was de middelbare scholier in de veronderstelling dat hij de wedstrijd met zijn vader op het Museumplein zou gaan kijken. Fantastisch, vond Stijn, eens te meer omdat hij en zijn vader een dagje vrij van school hadden kunnen regelen. Toen kwam vader Martijn deze ochtend met een envelop op de proppen. Inhoud? Twee kaartjes voor de finale, in Stockholm. 'School zat in het complot en heeft niets gezegd. Stijn was helemaal verbaasd, hij kon het niet geloven', zegt Martijn vanuit de vertrekhal in Schiphol.



Via internet tikte hij voor 800 euro twee kaarten op de kop. 'Daarmee zaten we qua prijs nog aan de onderkant. Voor minder kom je ze niet tegen. We wilden eerst gaan rijden, maar via mijn baas kon ik nog twee gratis plekken in het vliegtuig regelen'.