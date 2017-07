Voetbalwereld reageert geschokt op onwelwording Ajacied Nouri

© ANP De 20-jarige Nouri geldt al een paar jaar als een van de grote talenten van Ajax

De omstandigheden in Oostenrijk waren zwaar. Het was meer dan dertig graden tijdens de wedstrijd, die om 16.00 uur begon, even na het heetste moment van de dag. Verslaggevers die het trainingskamp van Ajax volgden afgelopen week, maakten melding van zware trainingen in de ijle lucht van Tirol, intensiever dan onder Keizers voorganger Bosz. Bosz hield zich aan de schema's van inspanningsfysioloog Raymond Verheijen, die pleit voor een rustige opbouw van het seizoen. Ajax, dat binnenkort speelt in de voorronde van de Champions League, trainde nu zichtbaar harder.



Op een filmpje van Ajax-tv, opgenomen in Oostenrijk, vertelde Nouri dat hij slecht sliep. Hij was van plan een slaappil te nemen. De 20-jarige Nouri, die nog niet zo lang geleden de ramadan volgde, geldt al een paar jaar als een van de grote talenten van Ajax, waar hij al sinds zijn zevende voetbalt. Hij werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot beste speler van de eerste divisie. Soms mocht hij meedoen in het eerste elftal, maar meestal voetbalde hij in Jong Ajax. Hij is klein van stuk en supertechnisch. Hij is creatief, met een prachtige steekbal. Hij wachtte alleen op zijn grote doorbraak die dit seizoen gestalte zou moeten krijgen.



Trainer Marcel Keizer zei voor de camera's van de NOS: 'Laten we hopen en bidden dat het goed komt met hem.' Ajax had maandag in Amsterdam in de openbaarheid willen trainen, om de supporters van dienst te zijn, maar die sessie gaat niet door. De aangeslagen medespelers zullen zich maandag melden op de club, waarna wordt bepaald of ze in staat zijn te trainen. Ajax heeft de oefenwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys, dinsdag, inmiddels afgelast.