Voetbalvrouwen Noord- en Zuid-Korea maken zich op voor historisch duel

Officiële speelstad

Volgens Chun Hanjin, hoofd internationale zaken van de Zuid-Koreaanse voetbalbond, stellen de Noord-Koreanen zich nu anders op omdat Pyongyang voor dit toernooi een officiële speelstad is van de FIFA. 'Ze hebben een nieuwe kans gekregen zich te bewijzen, op voorwaarde dat alle duels volgens de regels verlopen.'



Volgens Chun vergt de wedstrijd in Pyongyang 'een paar extra stappen' in vergelijking met een reguliere interland. Zo reist het team via Peking, waar de visa voor Noord-Korea worden afgegeven. Ook organiseerde de bond een voorlichtingsmiddag voor de spelers. De belangrijkste boodschap: 'Het protocol volgen en niks doms doen', aldus Chun.



Verder is het volgens Chun een wedstrijd zoals alle andere. Hij is dan ook niet bang voor een extra vijandige sfeer in het Kim Il-sung stadion. 'We spelen elke vier jaar minstens één keer tegen elkaar. Het is vooral een issue voor mensen die nog nooit in Noord-Korea zijn geweest of een Noord-Koreaan hebben ontmoet. Ik maak me geen enkele zorgen over het publiek daar. Denk je dat er ook maar iemand is daar die zich durft te misdragen?'