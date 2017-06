Voetbalclubs zijn beloftenelftallen beu

De amateurs zijn dol op derby's, die steeds schaarser zijn. Bruinink: 'De meeste topamateurs waren vanaf het begin tegen, maar de nieuwe piramide is doorgedrukt omdat de ledenraad, een afvaardiging van alle clubs, akkoord gaf.' De topamateurs hebben geen zin om weer te buigen voor de wensen van de KNVB.



Directeur Van der Zee van de KNVB, die maandag een mail naar de clubs stuurde om de zaak voor de vergadering van woensdag te sussen: 'Wij begrijpen de belangen en de emoties. Eigengereid handelen herken ik niet, omdat we alles in overleg met de achterban hebben gedaan. Er is ook veel onderling verschil van inzicht. Woensdag horen we alle clubs, daarna kijken we verder.'



Hij benadrukt dat nog geen beslissing is gevallen over de toewijzing van beloften in seizoen 2018-2019.