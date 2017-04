Voetbal in Argentinië, zinderend en overweldigend

Op de avond voordat Feyenoord bijna de helft van zijn kampioenskansen verspeelt, raken wij, zes vrienden, bedwelmd door geur, smaak en kleur in een blauwgele bonbondoos. La Bombonera, thuishaven van cultclub Boca Juniors in Buenos Aires, is een iconisch stadion in een stad die het uitschreeuwt van melancholie.



Ook wat oudere mannen hebben recht op jongensdromen. Voetbal in Argentinië, het is overweldigend. Behalve het spel zelf dan: een kwestie van veel rennen en fysieke kracht. Zo bezien is de zinderende hang in Buenos Aires naar al dan niet vergeelde schoonheid logisch. Overal is Messi, al was die dan nooit van Boca.