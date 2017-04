Voet uit pedaal kost Nederlandse baanwielrenners goud op WK teamsprint

Op de eerste dag van de WK baanwielrennen in Hongkong eindigde Nederland, net als vorig jaar in Londen, op de tweede plaats op het olympische ploegnummer, de teamsprint, een discipline waarbij elke ronde één renner afvalt en de tijd wordt bepaald door de renner die na 750 meter de finishlijn overschrijdt. Net als in Londen werd de finale verloren van een drietal Nieuw-Zeelanders.



De nederlaag was evenwel meer dan zuur. Bij de start ging het mis, omdat de tweede man in de nationale ploeg, debutant Harrie Lavreysen, uit zijn pedaal schoot. Het was een technische onvolkomenheid die zelden voorkomt. Eindeloos wordt, vóór de start, gecheckt of de schoenen vast zitten aan de klikpedalen. De enorme kracht die wordt uitgeoefend bij de start kan losschieten tot gevolg hebben.