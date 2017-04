Vitesse wint finale KNVB-beker: eerste grote prijs in 125-jarig bestaan van de club

De eindstrijd in de zonnige Kuip leek lang op een schaakspel, waarin beide ploegen geen risico's durfden te nemen. Voor bijna alle manschappen op het veld was het spelen van zo'n grote wedstrijd een primeur, met ongetwijfeld zenuwen, spanning en extra druk als gevolg. Het leidde tot onthutsend veel mislukte passes en verkeerde inschattingen.



AZ begon nog wel aardig. De Alkmaarse formatie van trainer John van den Brom zette Vitesse direct vast en creëerde in de openingsfase een paar aardige kansen. Derrick Luckassen was al in de derde minuut heel dicht bij de openingstreffer. De middenvelder schoot een vrije trap van ruim twintig meter op de lat boven keeper Eloy Room. Even later kopte Rens van Eijden de bal voorlangs uit een hoekschop en schoot spits Wout Weghorst naast, na een flitsende AZ-aanval via Joris van Overeem en Alireza Jahanbakhsh.