Vijf landgenoten uitgeschakeld in Australië: 'Tja, dit is het niveau van het Nederlandse tennis'

Maar veel hebben de Nederlanders daar niet te zoeken.

'Dit is nou eenmaal het niveau van de Nederlanders. Richel Hogekamp heeft lang last gehad van een polsblessure. De rest staat gewoon heel laag. Rus is op de weg terug, staat nu rond plek 175. We hebben op dit moment gewoon geen toptalent dat aan de deur klopt. Van de zes Nederlanders in de kwalificaties, gaat er eentje door naar de volgende ronde. '



En Michaëlla Krajicek?

'Die speelt heel weinig single nog. Ze is op de weg terug, maar ze is momenteel vooral als dubbelspeelster goed. Het zou me verbazen als ze het hoofdtoernooi haalt. Een beetje zoals bondscoach Paul Haarhuis zei: Nederland is een land van de kleine stapjes.'