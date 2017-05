Vier sleutelmomenten waar team Sunweb van kan leren

25 mei: De sneer naar de concurrenten

Hij is voor de volgers van het wielerpeloton een verademing: eindelijk iemand die van zijn hart geen moordkuil maakt. Toen hij in Ortisei over de finish kwam, was hij boos. Boos op zijn naaste rivalen Quintana en Nibali, die pasten toen hij in de slotfase gezamenlijke concurrenten wilde achterhalen. Teleurgesteld over het gebrek aan steun van de landgenoten Bauke Mollema en Steven Kruijswijk.



Ploegleider Aike Visbeek stelde eerder die week nog vast dat Dumoulin in het peloton een gunfactor had. Nu waren er ineens vijanden. Het was Nibali die giftig reageerde op het verwijt van Dumoulin. Hij had te veel praatjes, die wijsneus. De les: soms is het beter je frustratie binnenskamers te houden.



Op de irritatie viel ook nog wel wat af te dingen. Het behoud van de roze trui schept nu eenmaal verplichtingen en verantwoordelijkheden. Hij had ook kunnen weten dat Quintana en Nibali het koud laat of ze tweede of zesde worden. Het leidde de volgende dag ochtend dan ook tot excuses. Hij stond er een beetje als een schooljongen bij, naast Nibali voor de camera's. Er werden handen geschud, maar een schouderklopje bleef onbeantwoord. Was het de voorbode van het onheil later die dag?