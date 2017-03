Vier andere kanten van Ajax middenvelder Lasse Schöne

Hij kent Amsterdam bijna beter dan Kopenhagen en hij leeft haast langer in Nederland dan in Denemarken. Lasse Schöne (30), vanavond met Ajax in de achtste finales van de Europa League, is even terug in zijn geboorteland voor de wedstrijd tegen FC Kopenhagen. Thuis en toch weer niet.



Schöne is optimist. Afgelopen weekeinde liep Ajax door het gelijkspel in Groningen twee punten minder in op het verliezende Feyenoord (dat met 1-0 onderuitging bij Sparta) dan gehoopt, maar de Deense middenvelder ziet de titel uiteindelijk toch in Amsterdam belanden.