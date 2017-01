Vibe is weer voelbaar: Federer danst op baseline en geeft Berdych masterclass

De service vormde wederom een solide basis in het spel

Federer besefte vrijdag in de Rod Laver Arena dat het net zijn beste vriend was. Tegen een powerhitter als Berdych moest hij de punten kort houden in de wetenschap dat hij het in langere rally's zou afleggen. Zodra Federer aan het net opdook, was het punt bijna altijd voor hem: 20 van 23 in drie sets.



De service vormde wederom een solide basis in het spel van Federer en zijn volleys waren soms van een adembenemende schoonheid. Niemand kan een bal zo achteloos van zijn schoenen plukken voor een stopvolley als Federer. En zie dan hoe lomp Berdych zich beweegt als hij bij een 5-3 achterstand in de tweede set het punt denkt te maken met een volley. Zo groot was het verschil tussen de gemaakte hardhitter en de artiest, die zijn tegenstanders kan betoveren.



Toch voelt Federer zich tegen Berdych ook op zijn gemak als hij met de forehand kan dicteren. Federer pakte meteen de tweede opslag van Berdych en ook zijn vaak kwetsbare backhand was een geducht wapen. De prachtige rally in de openingsgame van de derde set was illustratief. Federer swingde op de baseline, maakte ruimte voor zijn inside-out geslagen forehand en schakelde meteen over naar een verwoestende backhand.