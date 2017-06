Verstappen valt uit na wereldstart in Grote Prijs Canada: 'Het is het hele seizoen al ruk'

Misgegokt

Want: 'Het is het hele seizoen al ruk, met alles', zei hij nog maar eens. Verstappen zit op z'n zachtst gezegd niet in de gelukkigste fase van zijn nog jonge Formule 1-loopbaan. Tijdens de testdagen in Barcelona begin maart bleek al dat Verstappens team met het aanpassen van de auto aan de nieuwe regels (bredere auto's en branden) had misgegokt. Het sterke punt van de Red Bull-auto van vorig seizoen, het chassis, was nu opeens een zwak punt geworden.



De twee andere topteams - Mercedes en Ferrari - hadden het wel meteen goed voor elkaar. Red Bull begon daarna aan een inhaalslag en is daar nog altijd mee bezig. Gestaag kroop het team in de eerste zeven races van het seizoen richting Mercedes en Ferrari. Maar een ontwikkelingsachterstand goedmaken in de Formule 1 is als dweilen met de kraan open.