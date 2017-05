Verstappen valt uit in eerste ronde Spanje na touché met Ferrari van Räikkönen

Räikkönen werd direct na de start door Mercedes-coureur Bottas van zijn racelijn afgeduwd, waardoor hij de Red Bull van Verstappen niet kon ontwijken aan de buitenkant van de eerste bocht. Hij botste hard met zijn linker voorband tegen de rechter voorband van Verstappen, waarna het voor beide coureurs einde race was. Räikkönen was er na zijn uitvalbeurt vroeg bij om Bottas de schuld te geven. 'Ik weet zeker dat hij genoeg ruimte had', zei de Fin.



Verstappen had geen zin om direct de media te woord te staan. Een uur later meldde hij zich pas in het 'vierkantje' in de paddock om de tv-journalisten te woord te staan. Tegenover Ziggo Sport gebruikte hij weinig woorden om zijn race te omschrijven. 'Pech', zei hij. 'Ik zag een Ferrari opeens naar links ketsen. Ik liet nog wat ruimte, het had goed kunnen gaan. Maar deze keer ging het helaas niet goed. Jammer genoeg geen punten. De race is voorbij. We gaan weer verder' Volgens Verstappen nam hij geen risico door bij de start naar voren te schieten. 'Er zat een gaatje. Anders ga ik daar niet zitten, toch?' Het vroege uitvallen van Verstappen in de race die hij vorig jaar nog won is voor de Nederlandse coureur een flinke domper. Zaterdag reed Verstappen een naar eigen zeggen 'hoopgevende' kwalificatie. Verstappen kwalificeerde zich voor de race als vijfde.



Tijdens de kwalificatie bleek dat zijn team Red Bull het verschil met de snellere Ferrari's en Mercedessen had weten te verkleinen tot minder dan een seconde. Het incident tussen Verstappen, Bottas en Räikkönen vond plaats iets voor het punt waar een jaar geleden de Mercedessen in de eerste ronde crashten. Dat was een crash die Verstappen uiteindelijk in staat stelde naar de overwinning te rijden, maar hij moest daar wel tot de laatste meter om vechten met Räikkönen. Dit jaar waren het saillant genoeg Verstappen en Räikkönen die in de eerste ronde uitvielen.