Verstappen valt opnieuw uit met kapotte motor

Maar geluk is in de Formule 1 soms net zo belangrijk als talent. En fortuin heeft Verstappen momenteel niet, Ricciardo wel. 'Yup. Daar gaan we weer', zei Verstappen over de boordradio in ronde 12 van de race in Bakoe. Auto's schoten hem links en rechts voorbij. Verstappen wist zijn auto nog naar de pitstraat te rijden.



Daar kwam zijn team al snel met de boodschap waarop hij rekende: 'Dit is het einde, Max. Sorry.' De oliedruk in zijn Renaultmotor was weggevallen. Verstappen reed op dat moment op de vierde plek, met zicht op het podium. Achteraf gezien had hij zelfs uitzicht op veel meer. Want als er een perfect moment was voor zijn tweede Formule 1-overwinning, was dat zondag.