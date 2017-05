Verstappen start in Monaco vanaf vierde plaats: 'Als we maar finishen'

Twee keer gestart, nul keer gefinisht

Het is een feit dat aan hem is gaan kleven. Want de F1-kroonprins die niet kan uitblinken in de kroonjuweel van zijn sport is een verhaal waar journalisten uit binnen- en buitenland deze dagen mee bezig zijn. Verstappen zelf niet. De uitvalbeurten van de afgelopen jaren zitten niet in zijn hoofd, benadrukte hij meerdere malen.



Zijn zelfvertrouwen in Monaco is ook niet minder groot dan op een ander circuit. Een goed teken met het oog op zondag, want in Monaco wordt de meest stoïcijnse coureur beloond. Iedere twijfel of onoplettendheid is in de smalle straten fataal vanwege de vangrail die overal op slechts tientallen centimeters van de auto staat.



Het raceweekeinde zelf is daarnaast uniek, waardoor het een uitdaging is voor de coureurs in het juiste ritme te blijven. Het is bijvoorbeeld de enige race waar op vrijdag niet wordt gereden. Een traditie die in het leven is geroepen vanwege een Monegaske feestdag. Tegenwoordig vooral een perfecte dag voor teams om hun coureurs in te zetten voor sponsoren. Ieder bedrijf voelt zich aangetrokken tot de glamour, historie en allure van de race in het prinsdom.



Beroemdheden uit de film-, sport- en muziekwereld laten zich graag zien bij de haven vol luxe jachten. Zaterdag was José Mourinho - de Manchester United-trainer die drie dagen eerder nog Ajax had verslagen in de Europa League-finale - te gast bij Verstappens team Red Bull. Hij had nog een kort onderonsje met Verstappen. 'Hij vond het mooi hoe het allemaal ging. Aardige vent', aldus Verstappen.