Verstappen start GP Spanje vanaf vijfde plaats na 'hoopgevende' kwalificatie

Want: het draait om het huidige Formule 1-seizoen, en dit seizoen verloopt niet zoals hij had gewild. Zo liep zijn kwalificatie al twee keer in de soep door zaken waarop hij geen invloed had. In Bahrein hield de Braziliaan Felipe Massa hem naar eigen zeggen op tijdens zijn snelste ronde. Twee weken geleden in Rusland braken twee onderdelen van zijn vloer af tijdens de kwalificatie.



In Spanje verliep de kwalificatie vlekkeloos. Daar kwam bij dat Verstappen bijna een halve seconde sneller was dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Maar opgelucht was hij niet, zei hij zaterdag. 'Het is eerder positief. Ik heb me er nooit zorgen over gemaakt. Het moet alleen wel even samenvallen en dan kan het gewoon.'



Zijn snelste kwalificatieronde op het circuit van Catalonië was 'zo goed als perfect', zei hij. Verstappen moest uiteindelijk iets meer dan vijf tiende van een seconde toegeven op Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die morgen tijdens de race vanaf de eerste startplek vertrekt. In de Formule 1 is dat een aanzienlijk gat. Vergeleken met de 1,3 seconde die de Red Bull-auto's in de eerste vier races van het seizoen gemiddeld toegaven op de snelste auto in de kwalificatie is het wel een gat met perspectief.