Verstappen ongenaakbaar op nat asfalt: van plaats zestien naar podium in China

Magistrale eerste ronde

Zondag, bij de start van de race in China, was het na een regenachtige ochtend inmiddels droog. Maar het asfalt was nog wel nat en op een baan vol natte en opdrogende plekken is het lastig grip vinden, ervoeren de twee coureurs met de minste Formule 1-ervaring op hun palmares: Lance Stroll en Antonio Giovinazzi. Stroll was de eerste die crashte tijdens de race. In de vierde ronde reed Giovinazzi zijn auto in de prak.



Daardoor kwam de safetycar de baan op. Verstappen reed toen al op de zevende plaats na een magistrale start en eerste ronde; na iets meer dan vijf kilometer racen had hij al zeven auto's gepasseerd.



Vanwege de safetycarsituatie besloten coureurs volop banden te wisselen, met veel positiewisselingen tot gevolg. Toen het stof was opgetrokken, reed Verstappen op de vierde plaats. Zijn Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo reed op een tweede positie achter Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Verstappen liet vervolgens weer eens zien waarom hij vorig jaar zo'n beetje door iedereen in de Formule 1 werd vergeleken met racelegenden als Ayrton Senna en Michael Schumacher: uitblinken als de omstandigheden het zwaarst zijn.



Hij haalde eerst Ferrari-coureur Kimi Räikkönen in. Daarna passeerde hij teamgenoot Ricciardo meteen bij de eerste mogelijkheid. Verstappen verdiende de tweede plaats als beloning. 'Laat Verstappen alsjeblieft iedere race van achteren starten', schreven journalisten van de Britse omroep BBC grappend. Oud-wereldkampioen Damon Hill twitterde een foto met daarop de positiewinst van Verstappen (veertien plaatsen) in beeld en de tekst: 'Hoe vaak zien we dat in onze Formule 1-levens?'