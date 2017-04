Verstappen rijdt in niemandsland mogelijk een van de saaiste races uit zijn loopbaan

Op papier was zijn vijfde plaats in Sotsji een prima resultaat. Met name omdat hij de race als zevende startte. In de praktijk reed Verstappen zondag mogelijk een van de saaiste races uit zijn loopbaan. De gehele race bracht hij door in een soort niemandsland. Hij finishte uiteindelijk met een auto op iets meer dan een halve minuut voor hem en eentje op een halve minuut achter hem.



Het is illustratief voor de plek die zijn team Red Bull op dit moment bezet in de pikorde in de Formule 1. Voor het seizoen droomde het team hardop van de wereldtitel. Na vier van de twintig races is de werkelijkheid een stuk grauwer: het podium komt pas in beeld als er iets geks gebeurt bij Mercedes en Ferrari - de twee teams die momenteel overduidelijk boven Red Bull staan - of als regen de verschillen tussen auto's nivelleert.