Verstappen rijdt goede kwalificatie en start in Monaco vanaf vierde plek

Als er één race is wanneer Verstappen een dergelijk goede kwalificatie had willen rijden, was het wel in Monaco. Het is namelijk de belangrijkste kwalificatie van het jaar. Op het circuit is het vanwege de relatief lage snelheden en smalle straten lastig inhalen. Wie een slechte kwalificatie rijdt, kan een streep zetten door een podiumplek. Precies om die reden zat Lewis Hamilton na het tweede kwalificatiegedeelte hoofdschuddend in zijn Mercedes.