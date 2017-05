Verstappen kwalificeert zich als vijfde voor Grote Prijs van Spanje

Daar komt bij dat Verstappen bijna een halve seconde sneller was dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, waardoor hij morgen met een goed humeur naar het circuit zal afreizen voor de wedstrijd. Verstappens team Red Bull reisde naar Spanje af met een flink gewijzigde auto. Met name op het gebied van aerodynamica is er het nodige aangepast aan de zogeheten RB13.



Die 'updates' lijken afgaande op de kwalificatie het gewenste effect te hebben. Het verschil tussen Verstappen en de Ferrari van Räikkönen op startplek nummer vier was minder dan drie tiende van een seconde. Maar prolongatie van Verstappens zege op het circuit nabij Barcelona is nog wel ver weg.



Een jaar geleden reed hij naar de overwinning toen in de eerste bocht de twee snellere Mercedessen crashten. Dit seizoen zijn ook de Ferrari's vooralsnog sneller dan Red Bull. Verstappen grapte in aanloop naar het raceweekeinde donderdag dat er om die reden 'wat meer auto's moeten uitvallen' als hij ook maar een klein kansje op de overwinning wil hebben. Op het gebied van vermogen legt Verstappens Renault-motor het af tegenover de krachtbronnen van Mercedes en Ferrari. De verwachting is dat Renault pas in juli met een flinke verbetering van de motor komt.