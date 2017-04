Verstappen crasht in Bahrein door remproblemen, Vettel bezorgt Ferrari tweede zege

De rem linksachter werd veel te warm. Max Verstappen over zijn crash Max Verstappen tijdens de Grote Prijs van Bahrein. © GETTY

De Nederlander was witheet na zijn crash. Hij mopperde over de boordradio, stapte uit zijn auto en schopte een paar keer tegen de muur. Daarna liep hij met gebogen hoofd terug naar zijn team.



De frustratie bij Verstappen was begrijpelijk. De 19-jarige coureur finishte een week geleden in China nog knap als derde. Die race begon hij vanaf de zestiende plaats. In Bahrein startte hij vanaf de zesde plaats. Hij schoot weg van zijn startplek en passeerde meteen Ferrari-coureur Kimi Räikkönen en zijn Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo. In de ronden daarna kon hij prima het tempo volgen van de drie auto's die nog voor hem reden; twee Mercedessen en een Ferrari.



Maar inhalen lukte niet, waarna Verstappen in de elfde ronde besloot een vroege pitstop te maken om zo voor een andere strategie dan de auto's voor hem te kiezen. In de ronde na zijn pitstop ging het mis en daarmee eindigde voor hem plotsklaps een veelbelovende wedstrijd.



Een klein uur na zijn crash was de woede bij Verstappen voor de camera van Ziggo Sport weggeëbd. 'De rem linksachter werd veel te warm', zei hij over de oorzaak van zijn crash. 'Ik remde aan en toen viel hele pedaal weg. Toen had ik geen achterremmen meer. Dan komt alles aan op de voorremmen en kun je niet meer stoppen.'



Hij baalde, want volgens hem had hij de juiste strategie te pakken tijdens de race. 'Als we dat probleem niet hadden, waren we voor de Mercedessen terechtgekomen als tweede.' Verstappens woorden werden gesterkt door het gegeven dat de uiteindelijke racewinnaar, Sebastian Vettel, op dezelfde strategie zat.