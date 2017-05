Verstappen blikt vooruit op Monaco: 'Het is er voor mij gewoon weer eentje op de kalender'

Pretogen

Verder kaatste hij zo laconiek mogelijk, en met pretogen, alle vragen over de races van de afgelopen twee jaar of Monaco terug. Of hij het circuit in de simulator extra heeft geoefend? 'Nee. Ik kan er wel lang over nadenken, maar die dingen gebeuren.' Of het in zijn hoofd zit dat de race in de afgelopen twee jaar anders eindigde dan hij had gehoopt? 'Dat heb ik wel vaker. Ik hoop namelijk dat ik elke race win, maar dat gebeurt niet zo vaak. Eigenlijk loopt bijna iedere race anders.'



Voor Verstappen draait het de komende dagen om 'geleidelijk in het ritme komen en het gevoel krijgen met de auto'. Zo verloopt ieder raceweekeinde voor hem. Of de race nou plaatsvindt op een afgelegen gebied buiten Shanghai of in de straten van Monaco waar hij lopend naar huis kan na een dag op het circuit (Verstappen woont in Monaco).



En nee, dat hij racet in zijn thuisstad is ook niet speciaal voor hem. Behalve als het gaat om eten, zegt hij lachend: 'Dan vraag ik mijn moeder of ze wat kan maken in plaats van de roomservice bellen.'