Verrassend EK-goud voor Van Dijke na rampjaar

In Warschau rekende Van Dijke in de finale af met de Duitse Giovanna Scoccimarro. De nummer 51 op de wereldranglijst kreeg geen moment vat op de agressieve Van Dijke, die binnen een paar seconden al een waza-ari voorstond. Halverwege de partij scoorde ze nog een waza-ari, waarna ze niet meer in de problemen kwam.



In de halve finale had Van Dijke al afgerekend met de nummer vier van de wereld, de Franse Marie Eve Gahié. Met name die overwinning was indrukwekkend. Ze nam Gahié als snel in de houdgreep en scoorde een ippon. 'Toen ik de halve finale had gewonnen, dacht ik: nu ga ik met goud naar huis.'