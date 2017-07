Vernieuwde Oranje dames-hockeyploeg wint weer eens finale

Zaterdag volgde na de 1-1 tegen Nieuw-Zeeland een bizarre serie shoot-outs, waarin de videoscheidsrechter even onbeholpen als bepalend was. In het psychologische steekspel met de keeper heeft de aanvaller vanaf de 23 meterlijn welgeteld acht seconden om te scoren. Bij een 3-3 stand benutte Charlton de rebound en vierde Nieuw-Zeeland uitbundig het bereiken van de finale.



Te voorbarig, want routinier Van Geffen maakte meteen het protestgebaar met de vingers. De videoscheidsrechter moest bepalen of Charlton de tijdslimiet had overschreden. De klok was onverbiddelijk, maar blijkbaar zijn de regels niet eenduidig. De videoscheidsrechter annuleerde de treffer, terwijl de Britse scheidsrechter Nieuw-Zeeland een herkansing wilde geven.



Het bleef echter 3-3 en Van Geffen loodste Nederland alsnog naar de finale. In de reguliere serie-shoots soleerde ze achteloos langs de Nieuw-Zeelandse keeper O' Hanlon, op 4-4 tijdens de sudden death ramde ze de bal snoeihard op de plank. Zover had het niet hoeven komen als Nederland meer rendement uit de aanval had gehaald: veldgoals waren veel te schaars. De afronding van talrijke cirkelpenetraties - alleen al 23 in de eerste helft tegen China - was het grootste manco bij de HWL in Brussel.