Vermoeid Ajax verliest met 1-0 van PSV, kampioenschap lijkt beslist

Typerend was de blooper van PSV-back Brenet in de slotminuut, die tot twee keer faalde voor open doel. Voor PSV telde slechts prestige, want ondanks de eerste zege in een topwedstrijd dit seizoen lijkt de ploeg te worden veroordeeld tot de derde plaats. De achterstand op Ajax is drie punten, met een veel minder doelsaldo.



Voor Ajax restte een kater na de euforie in Duitsland. Het gejuich in Rotterdam zal in Eindhoven te horen zijn geweest, want Feyenoord was zondag niet alleen de grote winnaar in de Gelredome.