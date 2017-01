Verlicht schaatst Kodaira iedereen naar huis

De Japanse laat schaatsen er eenvoudig uitzien: diep zitten, onder de wind door duiken, formidabele afzet

Ze tikte, op de inmiddels stokoude indoorbaan van Berlijn, ook het baanrecord aan: 37,43. Dat record is met 37,36 in handen van de tweevoudig olympisch kampioen, Sang-hwa Lee uit Zuid-Korea. Die mag een jaar voor de Winterspelen in eigen land, gaan vrezen voor haar hegemonie. Zij is niet langer onverslaanbaar. In buurland Japan is een vrouw opgestaan die schaatsen er net zo eenvoudig laat uitzien als Lee: diep zitten, onder de wind door duiken, formidabele afzet.



Kodaira, 1.65 lang en nu minder dan zestig kilo, ging in 2014 met opzet naar Nederland, naar Team Continu van de coaches Marianne Timmer en Gianni Romme. Zij kende de twee van gezicht, van hun uitzonderlijke prestaties bij de Olympische Winterspelen van 1998. Die waren in Nagano, de bergstad waar Kodaira opgroeide. Zij keek als meisje van 11 naar de tv en zag de Nederlanders excelleren op het Japanse kunstijs van de M-Wave. Timmer won de 1.000 en 1.500 meter; Romme werd kampioen op de 5 en de 10 kilometer.



Nederland was vanaf dat moment het beloofde land voor een schaatsmeisje als Kodaira. Toen ze eindelijk, na de Olympische Spelen van Sotsji, toetrad tot een Nederlands profteam, een van de renstallen die in Rusland voor de krankzinnig hoge oogst van 23 medailles zorgde, was zij kneedbaar en vormbaar. Ze leerde snel Nederlands. Engels gaat haar opmerkelijk genoeg moeilijker af.