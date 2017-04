Verjongd Everton komt tekort voor de top en verliest met 0-3 van Chelsea

Kans voor de jeugd

Everton-speler Tom Davies in duel met Pedro van Chelsea. © EPA Koeman haalde jonge spelers naar de Merseyside en gaf eigen jongeren een kans

Davies debuteerde in de treurige nadagen van Robert Martinez, maar is tot wasdom gekomen onder diens opvolger. Ronald Koeman heeft Everton dit jaar een verjongingskuur gegeven. Hij haalde jonge spelers naar de Merseyside en gaf eigen jongeren een kans. Tevens wist hij Leicesters succesvolle scout Steve Walsh over te halen om voor hem te gaan werken.



Bij de tweede en oudste club in Liverpool doet de Nederlandse trainer wat hij daarvoor bij Southampton heeft gedaan, in de hoop dat de puissant rijke Iraanse eigenaar Farhad Moshiri wel in staat is om de spelers vast te houden.



Het heeft de club terug in Europa gebracht. Doordat West Bromwich zaterdag thuis van Leicester City verloor, zijn de blauwen uit Liverpool verzekerd van een zevende plek. Voor de fans betekent het veel. 'Europees voetbal kan geweldig zijn op Goodison Park', zegt Colin Nash, een sigaretje rokend bij The Winslow, een kroeg pal naast het stadion. 'Ik herinner me de wedstijd tegen Bayern München. Uit was het 0-0. Thuis kwamen we met 0-1 achter. Tijdens de rust zette trainer Howard Kendall de ramen open van de kleedkamer. Hij zei niets en liet de supporters het woord doen.'