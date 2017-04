Verdachte met islamitische achtergrond opgepakt voor aanslag spelersbus Dortmund

Speler en politieman gewond

Een motoragent, die voor de bus reed, hield aan de explosie gehoorschade en een shock over. De Spaanse speler Marc Bartra liep snijwonden op en heeft een bot in zijn rechterhand gebroken toen een van de busruiten sneuvelde. Zijn club meldde aanvankelijk dat hij lichtgewond was geraakt, maar de politie stelde dit later bij tot 'zwaargewond'. Bartra werd dinsdagnacht nog geopereerd.



Bartra zou vermoedelijk in de basis hebben gestaan tijdens de kwartfinale, die vandaag om 18.45 uur alsnog wordt gespeeld en zwaar wordt beveiligd vanwege terreurdreiging. De bestuursvoorzitter van Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, kreeg woensdagmiddag bezoek van bondskanselier Angela Merkel. In de kleedkamer zei Watzke eerder die ochtend tegen zijn spelers dat de club 'niet wijkt voor terreur'.



De politie onderzoekt nog de echtheid van een brief die rondgaat op antifascistische websites. Daarin zou worden gerept van een links, antifascistisch motief voor de aanslag. De aanslag zou zijn gepleegd met zelfgemaakte springstoffen en een reactie zijn op de 'politiek van BVB'. De club zou zich niet genoeg afzetten tegen racisten, nazi's en rechtspopulisme, aldus het Duitse persbureau DPA. Er zijn grote twijfels over de echtheid van deze brief, zegt de politie.