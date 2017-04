Verdachte aangehouden voor aanslag spelersbus Dortmund

De verdachte verbleef op de dag van de aanslag in hetzelfde hotel als de spelers van Dortmund en kon precies in de gaten houden wanneer de spelersbus richting het stadion vertrok. Onderweg naar het stadion voorafgaand aan het Champions Leagueduel tegen AS Monaco ontplofte de bom in een heg langs de weg.



De spelersbus van 'BVB' was 11 april nog maar net bij het hotel weggereden en de hoofdweg opgedraaid toen zich drie ontploffingen voordeden. Dat gebeurde op 10 kilometer van het stadion, het Signal Iduna Pasrk. De explosieven zaten volgens de politie in een heg langs de weg.



De Spaanse speler Marc Bartra liep snijwonden op en brak een bot in zijn rechterhand toen een van de busruiten sneuvelde. Zijn club meldde aanvankelijk dat hij lichtgewond was geraakt, maar de politie stelde dit later bij tot 'zwaargewond'.



De man zal volgens het Duits Openbaar Ministerie onder meer poging tot moord en toebrengen van ernstig lichamelijk letsel ten laste worden gelegd. De verdachte is door een speciaal arrestatieteam van de politie ingerekend. Vrijdagochtend zou er in verband met de zaak nog een politieactie gaande zijn in vier verschillende panden in de deelstaat Baden-Württemberg. Honderden mensen van het Openbaar Ministerie en de politie werken aan het onderzoek.



De aanslag werd opgeëist in een brief gevonden op de plek van de ontploffingen. Twee verdachten die waren opgepakt, werden later bij gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.