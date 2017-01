Verbij gekroond tot eerste sprintkampioen van Europa: 'Ik ben perfectionistisch'

Stevige investeringen

Verbij, de man die de allereerste Europese titel op de sprintvierkamp (tweemaal 500, tweemaal 1.000) veroverde, kan de vuist ballen als iets lukt dat hij zich heilig had voorgenomen en waarmee hij iets van volmaaktheid ervaart. Een week voor de strijd om de Europese kampioenschappen schaatste hij de waarschijnlijk beste 1.000 meter van zijn loopbaan. Hij versloeg bij de NK afstanden op Thialf de heerser op die kilometer, Kjeld Nuis. Nog mooier was de tijd van Verbij, 1.08,22, zeshonderdste van een seconde boven het akelig snelle baanrecord van de Rus Pavel Koelizjnikov (1.08,16).



De toptijd van eind december was de vrucht van stevige investeringen. Verbij, een man met natuurlijke snelheid, wist dat hij, om een kans te hebben in de sprintvierkamp, zijn 1.000 meter diende te verbeteren. Hij werkte de voorbije zomer aan zijn inhoud. 'Het werkt nu goed uit. Ik werk veel met Thomas Krol en Pim Schipper die sterk zijn op de 1.000 meter. Ik vind het een geslaagde missie. Het had ook minder kunnen uitpakken.'



De Europese titel was vooral mooi voor zijn familie. 'Het meest trots is mijn familie. Trots op jezelf zijn, dat kan ik niet zo. Ik ben nu eenmaal altijd heel kritisch', zo relativeerde de jonge schaatser zijn eerste internationale succes.