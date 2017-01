Verbij Europees kampioen sprint, Nuis tweede

Verbij legde de laatste 1000 meter als derde af in 1.09,25. De sprinter was daarmee de meest constante van allemaal. Vrijdag zette Verbij de tweede tijd neer op de eerste 1000 meter. Op de twee 500 meters werd hij respectievelijk vierde en tweede.



Nuis was beide keren de rapste op de kilometer, maar de pupil van coach Jac Orie liet het liggen op de kortste afstand. Nuis verloor vrijdag in de eerste meters na de start bijna zijn evenwicht en klokte uiteindelijk de negende tijd. Zaterdag deed hij het met de zevende plek niet veel beter op de 500 meter.



Bij Ronald Mulder, de derde Oranje-deelnemer, was het juist andersom. De schaatser uit Zwolle won de 500 meter in Thialf beide keren, maar op de 1000 meter ging het mis: twee keer achtste. In de eindstand werd Mulder zevende.