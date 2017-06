Van Marwijk wijt niet meedoen Saoedi's met minuut stilte aan 'gebrekkige communicatie'

Op internet verscheen een foto: Australiërs gearmd, Saoedi's gewoon in opstelling, verspreid op hun speelhelft dus. De minuut stilte was bedoeld als herdenking van de slachtoffers van de aanslagen in Londen vorige week, onder wie twee Australische vrouwen. Bewegende beelden van het schandaal brachten al wat nuance aan. Eerst muziek, dan de aankondiging van de minuut stilte, af en toe verstoord door een gil uit het publiek. De Arabieren staan daar gewoon. Af en toe beweegt iemand even.



Van Marwijk laat via de telefoon weten: 'De minuut stilte was slecht gecommuniceerd. Een dag voor de wedstrijd was er een uitgebreide briefing over het draaiboek en is er met geen woord gerept over een minuut stilte. Vlak voor de wedstrijd is er iets over gezegd. Het was bij de Saoedi's onduidelijk waarvoor de minuut was. Daarbij is een minuut stilte in de cultuur van de Saoedi's ongebruikelijk. Natuurlijk hebben wij respect voor de slachtoffers, maar dat wordt getoond door gebeden en liefdadigheid. Wij als technische staf wisten helemaal van niets. Pas toen de scheidsrechter floot konden wij reageren.'

