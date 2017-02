Van Ginkel over Mourinho, haringen en de topper tegen Feyenoord

De kunst van het scoren

Je moet er komen. Je moet er niet staan. In het zestienmetergebied. Of in 'the box' zoals Van Ginkel inmiddels gewend is te zeggen na 3,5 jaar onder contract bij de Londense topclub Chelsea. Hij is voor het tweede seizoen op rij in de winterstop verhuurd aan PSV. Met zijn présence, loopvermogen en drang naar doelpunten heeft hij de voor de winterstop kwakkelende kampioen een flinke impuls gegeven.