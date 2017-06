Van elleboog, beet in de nek tot een Argentijnse naald: zo spelen voetballers vuil spel

Tussen de schouderbladen koppen

In een interview in de Volkskrant vertelde Vitesse-trainer Henk Fraser eerder dit jaar over zijn tijd als FC Utrecht-speler onder assistent-trainer Willem van Hanegem. 'Onze kennismaking was vervelend. Hij gaf me meteen een elleboog tijdens de training bij FC Utrecht. Achteraf bleek dat een signaal om me te prikkelen. Hij leerde me veel. Gemene dingen ook. Ik was onbesuisd, hij kon een tikkeltje gemeen zijn.'



Wat was gemeen? In de zak knijpen of zo?

'Of erger. Hij zei altijd, als je tegen een lange spits speelde: Henk, als ze willen doorkoppen, moet je ze tussen de schouderbladen koppen. Dat deed ik dan. Dan waren ze angstig de volgende keer. Het is een risico, want ik heb zo een keer mijn neus gebroken.