Van der Poel tweede na lekkebandendrama: 'Grootste teleurstelling sinds ik begon met fietsen'

Speldenprikken

Het was ernst nu, het ging tenminste weer om fietsen in de modder. Vergeten was de psychologische oorlogsvoering die aan de wedstrijd vooraf was gegaan. Er waren speldenprikken over en weer geweest. Van der Poel zette zijn formulier voor de dopingcontrole online, Van der Aert was niet van plan hetzelfde te doen. Was zijn knieblessure wel zo ernstig dat hij een week niet op de fiets kon? Was Van der Poels offday vorige week in Hoogerheide nu wel of niet gespeeld? Had vader Adrie geprobeerd het parcours in Bieles op maat van zijn zoon te maken?



Van Aert dacht na de start dat Van der Poel meteen buiten bereik was en het schoot even door hem heen dat het deze dag wel eens zilver zou moeten worden. Maar hij vond zijn ritme al in de tweede ronde - de Belg is een renner die onder alle omstandigheden rustig blijft in het hoofd en nooit zal versagen. Dat hij kon aansluiten bij de door malheur geplaagde Nederlander, gaf hem alleen maar meer vertrouwen.