Van der Breggen gedroomde winnaar vrouwenkoers Amstel Gold Race

Na de beklimming van de niet zo zware Bemelerberg maakte ze zich met nog zeven kilometer te gaan los uit een kopgroep met onder anderen Annemiek van Vleuten. Ze reed onbedreigd de Cauberg op om met een voorsprong van 55 seconden over de eindstreep te komen.



Daarmee kreeg de na 14 jaar in ere herstelde vrouwenkoers van de Amstel Gold Race de gedroomde winnaar: Van der Breggen is olympisch kampioen, Europees kampioen en reed voor een thuispubliek. 'Het is een mooi rondje. De Cauberg is altijd een gok, je weet nooit of je de benen nog hebt. Maar als je daar omhoog rijdt, tussen al die mensen, je hoort niks meer van wat er in je oortjes tegen je wordt gezegd, dat is kippenvel.'