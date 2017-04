Van der Breggen blijft bescheiden na winst Luik-Bastenaken-Luik

Een beetje menselijkheid kan best, zolang je maar de beste bent Danny Stam, ploegleider

Het hoogtepunt uit haar oeuvre: de gouden medaille in de olympische wegwedstrijd in Rio die ze kan winnen omdat Annemiek van Vleuten in gewonnen positie zwaar ten val komt. Na afloop is Van der Breggen vooral bezorgd over haar lot. Pas later komt de blijdschap over haar zege.



Kun je ook te aardig zijn?' Nee hoor', zegt Stam. 'Een beetje menselijkheid kan best in de sport.' Lachend: 'Zolang je maar de beste bent.' Van Vleuten na afloop: 'Anna is bescheiden. Maar ondertussen is ze ook best wel een killer. Maar bovenal een klasbak. Er is niemand in het peloton die zo'n hoog wattage per kilogram lichaamsgewicht kan trappen.'