Van Breukelen stapt op als technisch directeur bij KNVB

Ik blijf zelfkritisch. Het is mij onvoldoende gelukt om mijn en onze ambities waar te maken Hans van Breukelen

Van Breukelen (60) was iets langer dan een jaar in dienst van de KNVB. Hij lag eigenlijk al vanaf het begin van zijn aanstelling onder vuur. Of het nu ging om de aanstelling van assistenten van toenmalig bondscoach Blind, de implementatie van het rapport Winnaars van morgen of de status van de elftalleider van Oranje Jorritsma. Zelfs van zaken die al speelden toen hij nog niet in dienst was van de bond, kreeg hij soms de schuld.



Vorig jaar december werd Van Breukelen beticht van belangenverstrengeling. Hij zou ook gehersenspoeld zijn. In een interview met de Volkskrant zei hij toen over zijn keuze om technisch directeur te worden van de KNVB: 'Soms denk ik: was ik maar lekker blijven golfen en andere leuke dingen blijven doen.'



De oud-doelman kreeg ook veel kritiek op de aanstelling van bondscoach Dick Advocaat. 'Maar ik vertrek met een goed gevoel, omdat ik weet dat ik er alles aan gedaan heb om onze doelstellingen te realiseren', aldus Van Breukelen in een verklaring. 'Maar ik blijf zelfkritisch. Het is mij onvoldoende gelukt om mijn en onze ambities waar te maken. Daaruit trek ik mijn conclusies.'



Jean Paul Decossaux, de 51-jarige directeur commerciële zaken van de KNVB, zegt in een reactie: 'Het is jammer, maar we gaan op een goede manier uit elkaar. Hans heeft als technisch directeur het nodige in gang gezet binnen de bond en het voetbal, daar zijn wij hem dankbaar voor.'



Het is nog niet bekend wie Van Breukelen opvolgt. De KNVB geeft aan dat die vacature pas wordt ingevuld nadat de nieuwe commissarissen en de nieuwe directeur betaald voetbal zijn benoemd.



