Van Basten schopt tegen de heilige huisjes van het voetbal

Wie had gedacht dat de vergadering van de spelregelcommissie van de FIFA, IFAB, nog eens een ijkpunt zou zijn in de loopbaan van Marco van Basten? De herenclub is vrijdag bijeen voor zijn 131ste jaarvergadering. Op Wembley, in Londen.



Zeker, Van Basten (52) is nog te kort in dienst als Chief Technical Development Officer bij de FIFA om veel inbreng te hebben, maar één agendapunt refereert naar zijn toekomstige invloed: de strategie voor de periode 2017-2022, waarbij één subpunt nader is gespecificeerd.