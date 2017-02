Van Avermaet wint De Omloop; Sagan heeft 'lekker getraind'

Eigen bodem

Vrouwen Bij de editie voor vrouwen van Omloop Het Nieuwsblad was het podium volledig Nederlands gekleurd. Lucinda Brand van Team Sunweb, die in de winter veel veldritten heeft gereden, ontsnapte in de slotfase van de 124 kilometer lange koers en kwam in Gent alleen over de streep. Tweede werd Chantal Blaak, gevolgd door Annemiek van Vleuten. Van Avermaet, Vanmarcke en Sagan. © BELGA

Vlaanderen hunkerde naar een Vlaamse winnaar in de opening van het wielerseizoen. De omloop was voor het eerst opgenomen in het World -Tourcircuit en er waren favorieten van eigen bodem vooraf te over. De naam Tom Boonen viel voortdurend. Hij oogde zo scherp, zo gretig. Hij is begonnen aan zijn laatste maanden van zijn indrukwekkende carrière. De gongslag is voor later voorzien, misschien de Ronde van Vlaanderen, maar vooral tijdens zijn allerlaatste wedstrijd, Parijs-Roubaix, waar hij aast op een vijfde zege; het zou een record zijn.



Van Avermaet mag dan een deel van de voorbereiding hebben gemist nadat hij in november tijdens het mountainbiken zijn enkel brak, hij verdedigde hier zijn titel, hij is regerend olympisch kampioen. En zal Vanmarcke - oud-winnaar van de omloop - in zijn nieuwe ploeg Cannondale beter gedijen dan in het Team LottoNL-Jumbo, waarvoor hij nooit een grote klassieker op zijn naam wist te schrijven? Zelf temperden ze de verwachtingen enigszins. De echte topvorm was er nog niet.



Het was uitgerekend de Slowaak die rijles gaf in de Vlaamse Ardennen, waar de wind Vlaams vlagerig was en op de Vlaamse betonwegen vol obstakels en de Vlaamse kasseien de ene valpartij de andere opvolgde. Een stilist is Sagan niet, maar weinigen zijn zo in staat op de juiste plek te rijden en zijn zo behendig en vergroeid met het rijwiel als hij. Hij reed net genoeg vooraan, toen achter hem een groot deel van het jagende peloton op de kasseistrook Donderij tegen de vlakte ging. Hij slaagt erin op een decimeter brede betonnen rand voluit gas te blijven geven en daarmee kasseien op de weg en klinkers op de stoep te ontwijken. Als hij in het gras belandt, bewaart hij de kalmte om weer de balans te vinden.