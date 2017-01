Usain Bolt niet langer 'onsterfelijk', teamgenoot positief getest op Spelen in Peking

In de bloed- en urinestalen van Carter werd het verboden middel methylhexanamine gevonden, een krachtig pepmiddel. In totaal zijn er 454 ingevroren stalen van sporters die actief waren op de Olympische Spelen van Peking in 2008 opnieuw getest op verboden middelen.



De 31-jarige Carter was een belangrijke spil in het dominante estafetteteam van Jamaica. Hij was eerste loper tijdens de gouden races op de Spelen van 2008 en 2012 en op meerdere WK's.



Slecht nieuws voor de ogenschijnlijk onaantastbare Bolt, naast levende legende ook de rockster van het tartan. Het ideale uithangbord voor de sport. Ook in de tijd dat er veel kritiek was op de gebrekkige dopingbestrijding op Jamaica, dat jarenlang nauwelijks geld uittrok voor controles. Dit is voor het eerst dat de koning van de sprint direct geraakt wordt.



Meerdere Jamaicaanse sprinters werden de afgelopen jaren betrapt op doping. Zoals Asafa Powell, ook onderdeel van de gouden sprintploeg van Peking. Hij werd in 2013 betrapt op verboden middelen.



Bolt had in juni al laten weten het verschrikkelijk te vinden als hij een gouden medaille in zou moeten leveren. 'Jaren werk je hard om gouden medailles te vergaren en je werkt hard om kampioen te worden, dus het is verschrikkelijk, maar je kunt er niets aan doen', zei hij toen tegen Jamaicaanse media.



Het is nog niet duidelijk of de medailles uit Peking worden herverdeeld. Trinidad en Tobago werd op de 4x100 meter tweede achter Jamaica. Japan pakte het brons en Brazilië werd vierde. De Nederlandse estafetteploeg werd zevende.