United doet goede zaken tegen West Ham en houdt zicht op tweede plek

Kostbare misser

In de tweede helft werd het duel levendiger. West Ham kreeg na een kwartier de kans om de score te openen toen Antonio alleen op David de Gea mocht afgaan, maar de spits stuitte op de doelman. Het was een kostbare misser, want even later wist invaller Juan Mata wel het net te vinden.



Voor Slaven Bilic zat er niets anders op om met Andy Carroll een pinchhitter in te brengen. Op de laatste speeldag vorig seizoen wist West Ham, tijdens het afscheid van Upton Park, een 1-2 achterstand om te toveren in een 3-2 zege, maar dat was dit keer teveel gevraagd. Het spookte geen moment.