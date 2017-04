Uitstekend verdedigend Juventus voorkomt tweede wonder van Barcelona

Voorspelbaar

De vier kwartfinales van de Champions League boden door de bank genomen alles. Dat kan ook bijna niet anders, want vrijwel alle topvoetballers zijn bij een beperkt aantal clubs verzameld. De wedstrijden boden schitterend voetbal, met totaal verschillende speelwijzen, uitgaand van de totale aanval tot de massieve verdediging. Er waren verrassingen, er was drama.



En natuurlijk is ook de voorspelbaarheid weer groot. Real Madrid staat voor de zevende keer op rij in de halve finales, een record. Stadgenoot Atlético doet voor de derde keer in vier seizoenen mee bij de beste vier van de Champions League. Juventus, finalist van twee jaar geleden, loert op de herkansing in de jacht op de begeerde beker, de eerste voor de club sinds 1996. En Monaco, finalist in 2004, is terug bij de elite van Europa.



Dan was daar in deze kwartfinales de tijdens Real Madrid - Bayern aangezwengelde hunkering naar betere arbitrage, liefst met behulp van videoscheidsrechters, plus de ergernis over de allesoverheersende macht van de commercie in de top van het voetbal. Borussia Dortmund was eigenlijk al uitgeschakeld voordat de kwartfinales begonnen, toen het na de aanslag op de spelersbus slechts een dag uitstel kreeg voor het afwerken van de eerste wedstrijd. De kalender is blijkbaar belangrijker dan het gevoel. Woensdag was er nota bene opnieuw oponthoud bij de Duitse bus.