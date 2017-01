Uitgeschakelde Haase over tegenstander: 'Hij speelde bizar'

Harde mokerslagen

In de eerste set deelde Zverev harde mokerslagen uit, die Haase deden tollen op zijn benen. De Nederlander dacht terug aan zijn eerste ontmoeting met het Duitse toptalent, in 2014 bij het ATP-toernooi in Hamburg, waar hij op gravel welgeteld één game won.



Haase: 'Hij speelde bizar, haalde een servicepercentage van 83 procent en sloeg geen enkele service onder de 210 kilometer per uur. Die jongen heeft bijzondere kwaliteiten, kan de bal goed raken en speelt snel en hard. Toch had ik ook in de eerste set al breekkansen.' Haase troostte zich met de gedachte dat hij in set 2 en 3 het niveau haalde, waarmee hij in Auckland de Spaanse topspeler David Ferrer had verrast.



Haase varieerde veelvuldig, strooide met verfijnde dropshots en haalde Zverev uit zijn ritme. 'Ik dicteerde het spel, zoals ik dat ook tegen Ferrer deed. Ik bespeelde mijn tegenstander. Daarom is het ook zo pijnlijk dat ik niet kon doordrukken in de vierde set.'



Goffin (Doha), Sousa (Auckland), Zverev (Melbourne); Haase verloor dit seizoen van respectabele spelers. 'Het is zuur dat ik nu weinig punten heb gehaald, terwijl het toch een goede trip is geweest.'



Met zijn spel in de tweede en derde set tegen Zverev moet Haase weer kunnen terugkeren in de top-50. Hij voelde het respect bij de collega's in de kleedkamer. 'Veel jongens hadden gekeken, ze zagen dat ik Zverev bijna op zijn rug had gelegd. Maar bijna telt niet in topsport. Als ik er in drie sets af ga, kan ik het accepteren. Nu denk ik: hiervoor heb ik die lange reis naar Melbourne niet gemaakt.'